Electrolux : Lancement de deux obligations vertes

(CercleFinance.com) - Electrolux a annoncé jeudi le lancement de deux obligations vertes, une opération par laquelle le fabricant d'électroménager compte lever deux milliards de couronnes suédoises (environ 190 millions d'euros).



Ces deux 'green bonds', qui doivent arriver à échéance en 2027, doivent permettre au groupe suédois de financer des investissements et d'autres projets présentant des retombées positives pour l'environnement.



Les titres obligataires verts sont souvent accueillis avec enthousiasme par les investisseurs.



D'après Pictet AM, plus de 1.100 milliards de dollars de nouvelles obligations durables ont trouvé preneurs l'an dernier, ce qui a permis au marché des obligations ESG de largement dépasser le seuil des 2.000 milliards de dollars.



