Electrolux : Lancement d'un programme d'économie circulaire

(CercleFinance.com) - Electrolux annonce le lancement du programme Appliance-as-a-Service, destiné à promouvoir l'économie circulaire, et avoir signé avec l'un des plus grands propriétaires suédois d'appareils électroménagers, SKB, en tant que premier client.



Avec ce nouveau modèle commercial basé sur un abonnement, SKB paie une redevance mensuelle pour laquelle Electrolux installe, entretient et répare le produit, puis supervise sa remise à neuf et son recyclage lorsque son remplacement est nécessaire.



Le programme, disponible en Suède pour tous types de propriétaires, vise donc à prolonger la durée de vie de l'appareil et à réduire l'empreinte carbone par bâtiment. Il sera déployé sur d'autres marchés plus tard cette année, en commençant par l'Europe.



