Electrolux : Lancement d'emballages recyclés

(CercleFinance.com) - Pour réduire son impact environnemental, Electrolux annonce le lancement d'emballages à base de papier recyclé et avec moins d'encre, utilisés dès maintenant pour les petits appareils électroménagers des marques Electrolux et AEG.



L'emballage sans polystyrène expansé (EPS) est fabriqué à partir d'un matériau à base de papier certifié par le Forest Stewardship Council, avec une impression en quadrichromie qui utilise 70% d'encre en moins.



De plus, le nombre de déclinaisons d'emballages a été divisé par deux grâce à des autocollants pour différencier les différents produits d'une même gamme, ce qui permet d'éviter des déchets par l'utilisation d'une même boite pour plusieurs produits.



