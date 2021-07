Electrolux : La visibilité reste 'limitée', le titre chute

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Electrolux a dévoilé mardi des résultats de deuxième trimestre en forte croissance, mais aussi prévenu que la pandémie en cours continuait de limiter la visibilité de ses activités.



En parallèle, le groupe suédois a également prévenu que les problèmes liés à l'approvisionnement en matières premières constatés au premier semestre aurait un impact encore 'plus élevé' sur la seconde partie de l'année.



Après ces déclarations, le titre du numéro un européen de l'électroménager lâchait 8% à la Bourse de Stockholm en fin de matinée, plus forte baisse d'un indice OMXS30 qui progressait de 0,3% au même moment.



Sur le deuxième trimestre, le propriétaire, entre autres, de la marque AEG affiche un bénéfice d'exploitation de 1,98 milliard de couronnes (190 millions d'euros), contre une perte de 63 millions un an auparavant.



En données organiques, son chiffre d'affaires a bondi de 39% pour atteindre 30,3 milliards de couronnes, sous l'effet conjugué de la reprise de la demande, de la bonne maîtrise de ses prix et d'un 'mix' produits favorable.



Le groupe annonce par ailleurs avoir ajusté sa politique en matière de dividende et affiche désormais l'intention de distribuer aux actionnaires 50% du bénéfice annuel, une décision qui se traduira par le versement de 17 couronnes par action dès le second semestre.



Electrolux a également prévu de reprendre ses rachats d'actions 'au fil du temps'.



