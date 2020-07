Electrolux : En repli après ses résultats de 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Electrolux recule de 5% sur l'OMX, dans le sillage de l'annonce par le fabricant d'électroménager d'une perte nette de 141 millions de couronnes suédoises au titre du trimestre écoulé, contre un bénéfice de plus d'un milliard un an auparavant.



A 23,5 milliards de couronnes, son chiffre d'affaires a chuté de 17% en organique, la pandémie ayant impacté 'significativement' la demande sur ses principaux marchés et entrainé des contraintes d'approvisionnement en Amérique du Nord.



Toutefois, Electrolux a observé un redressement de la demande au mois de juin et, sur certains marchés notamment européens, un rythme de reprise 'plus rapide que prévu' dans la dernière partie du trimestre.



