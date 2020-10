Electrolux : Construit un aspirateur en matériaux recyclés

(CercleFinance.com) - Electrolux, fabricant d'électroménager suédois, a annoncé ce jeudi avoir développé un aspirateur entièrement fabriqué à partir de matériaux recyclés et réutilisés.



En collaboration avec la société suédoise de technologie verte Stena Recycling, Electrolux a mis au point un prototype qui utilise du plastique et des composants provenant de produits électroniques de consommation, tels que des sèche-cheveux et des ordinateurs usagés.



Le projet s'inscrit dans la droite ligne des ambitions d'Electrolux qui s'est fixé pour objectif d'introduire au moins 50% de matériaux recyclés dans tous ses produits d'ici à 2030.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.