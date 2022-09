Electrolux : A décidé de vendre sa filiale russe

(CercleFinance.com) - Electrolux a suspendu ses opérations en Russie lorsque la guerre en Ukraine a commencé. Electrolux a maintenant décidé de quitter la Russie et de céder l'activité à la direction locale via la vente de sa filiale russe.



Une moins-value d'environ 350 millions de SEK sera enregistrée en tant qu'élément non récurrent affectant le résultat opérationnel du secteur d'activité Europe au troisième trimestre 2022.



' La société cédée continuera à assurer l'entretien des appareils précédemment vendus par Electrolux en Russie. Electrolux n'a pas de production en Russie et ne fournira aucun appareil à la société cédée ' indique le groupe.



En 2021, les ventes d'Electrolux en Russie représentaient 4% des ventes de la zone commerciale Europe et 1,6% des ventes du Groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.