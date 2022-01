Electrolux : 342.312 actions rachetées la semaine passée

(CercleFinance.com) - Electrolux indique avoir racheté, du 27 au 30 décembre 2021, 342.312 actions propres de série B dans le cadre du programme de rachats d'actions initié par son conseil d'administration afin d'optimiser la structure du capital par des annulations d'actions ultérieures.



Ce programme, portant sur des maximums de 9.369.172 actions B et de 2,8 milliards de couronnes suédoises, a été annoncé par le fabricant d'électroménager scandinave le 27 octobre dernier et s'étend du 28 octobre au 25 mars 2022.



Toutes les acquisitions ont été réalisées sur le Nasdaq Stockholm par Exane BNP Paribas pour le compte d'Electrolux. Le groupe détenait ainsi, au 30 décembre, 25.842.915 actions B, pour un nombre total d'actions qui s'élevait à 308.920.308.



