Elanco : Acquisition de Kindred Biosciences

(CercleFinance.com) - Elanco Animal Health annonce un accord pour l'acquisition de Kindred Biosciences à un prix de 9,25 dollars par action, impliquant un montant d'environ 440 millions de dollars et une prime de 52% par rapport à la moyenne des 30 derniers jours.



Le groupe de médicaments vétérinaires explique que cette transaction lui 'apporte trois blockbusters potentiels en phase de développement, complète son pipeline existant et augmente ses capacités de R&D en anticorps monoclonaux'.



Cette société biopharmaceutique, 'centrée sur le développement de thérapies nouvelles pour animaux de compagnie fondés sur des cibles humaines validées', doit en particulier renforcer la présence d'Elanco dans le segment en croissance rapide de la dermatologie.



