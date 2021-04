ekWateur : 1ère étape du projet d'introduction en bourse

(CercleFinance.com) - ekWateur premier fournisseur indépendant, c'est-à-dire non producteur, d'énergies renouvelables (électricité, gaz et bois) dont l'objectif est de contribuer à la transition énergétique en facilitant l'accès aux énergies renouvelables, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).



Ce document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse d'ekWateur sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.



' Ce projet d'introduction en Bourse permettra à ekWateur d'accroître ses actions pour une énergie durable en améliorant notre notoriété et en accélérant l'innovation et les services énergétiques tout en poursuivant la croissance organique et externe pour atteindre 1 million de compteurs d'ici à 2025. ' a déclaré Julien Tchernia, président directeur général et co-fondateur d'ekWateur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.