EDPR : Vers l'acquisition de projets au Chili

(CercleFinance.com) - EDP Renewables, filiale d'énergies renouvelables d'Energias de Portugal (EDP), annonce avoir conclu des accords pour obtenir un portefeuille de 628 MW éolien et solaire au Chili, dont la mise en service débutera entre 2023 et 2025.



La société intègre ainsi son 16 marché international. La transaction a été conclue via deux accords distincts, pour un montant total de 38 millions de dollars, sous réserve de l'achèvement de certaines étapes pour chaque projet.



Le portefeuille se compose d'un parc éolien de 77 MW avec un contrat d'achat d'énergie (PPA) de 20 ans, et de 551 MW de projets en cours de développement, incluant deux parcs éoliens totalisant 297 MW et un parc solaire de 254 MW.



