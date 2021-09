EDPR : PPA de 15 ans pour un parc éolien au Canada

(CercleFinance.com) - EDP Renewables annonce avoir signé un contrat d'achat d'énergie (PPA) de 15 ans avec TransCanada Energy Ltd pour la totalité de la production du parc éolien de 297 mégawatts (MW) de Sharp Hills, dans la Province canadienne de l'Alberta.



Le groupe énergétique espagnol souligne que ce PPA va permettre de poursuivre le développement et, à terme, la construction et l'exploitation du parc éolien, sous réserve des approbations réglementaires habituelles, sa mise en service étant prévue pour 2023.



Sharp Hills générera assez d'électricité pour alimenter l'équivalent de plus de 164.000 foyers tout en évitant l'émission de 700.000 tonnes de CO2. Grâce à cet accord, EDPR dispose désormais d'une capacité sécurisée de 0,4 GW au Canada.



