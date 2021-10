EDPR : Investissement de 13 Mds£ au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - EDP Renewables, quatrième producteur mondial éolien et solaire, prévoit d'investir 12,86 millards de livres sterling au Royaume-Uni d'ici à 2030, réaffirmant ainsi son rôle dans la transition énergétique du pays.



Environ 660 millions de livres sterling (£) seront investies dans le marché terrestre via un portefeuille de 544 MW d'énergie éolienne et solaire.



Un investissement de 2,65 milliards de livres a déjà été sécurisé dans les projets d'éoliennes en mer d'Ocean Winds à Moray East et Moray West et 2,2 milliards de livres supplémentaires planifiés pour ce dernier sur 3 à 4 ans.



' Nous étudions toutes les opportunités qui nous permettront de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique du Royaume-Uni', ajoute Miguel Stilwell d'Andrade, directeur général d'EDP et d'EDP Renewables.



Ainsi, 200 MW de projets éoliens sont actuellement en négociation avec des partenaires locaux, indique EDPR.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.