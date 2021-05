EDP Renovaveis : Dans le vert, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - EDP Renovaveis gagne plus de 1%, soutenu par une analyse de Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'sous-performance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 12,5 à 15,3 euros, après des performances trimestrielles 'en ligne au niveau opérationnel et au-dessus du consensus en termes de résultat net'.



'Le management n'a pas mentionné de paramètres de guidance (en dehors de la dette nette). Il a réaffirmé sa capacité et sa confiance dans la délivrance de la trajectoire stratégique du plan 2021/2025', note le bureau d'études.



Sur ces bases, Oddo BHF maintient en l'état ses estimations 2021 pour le groupe d'énergies renouvelables, tablant sur un EBITDA récurrent de 1,37 milliard d'euros et sur un résultat net publié de 537 millions d'euros.



