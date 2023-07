EDP : OPA sur EDP Brasil finalisée

(CercleFinance.com) - EDP annonce qu'il va augmenter sa participation dans EDP-Energias do Brasil de 32 à 88%, à la suite à l'adjudication de l'offre publique d'achat (OPA) qui s'est tenue le 12 juillet. Des mesures seront prises pour radier EDP Brasil de la bourse brésilienne.



'Cette opération nous permettra de simplifier notre structure d'entreprise, de créer et de capter plus de valeur par une présence plus intégrée du groupe sur le marché brésilien', déclare Miguel Stilwell d'Andrade, PDG du groupe EDP.



Au Brésil, le groupe énergétique portugais prévoit d'investir 3,5 milliards d'euros jusqu'en 2026, en 'renforçant ses réseaux, en développant son portefeuille d'énergies renouvelables et en fournissant à ses clients des solutions compétitives et innovantes'.



