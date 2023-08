EDP : Investit 2,5 MdsE dans la production solaire

(CercleFinance.com) - Le groupe EDP s'engage à investir 2,5milliards d'euros jusqu'en 2026 pour installer 4 Gwc d'énergie solaire distribuée dans le monde, à destination des familles et des entreprises, afin d'assurer, dit-il, 'une contribution décisive à la transition énergétique'.



Avec plus de 10 ans d'expérience, le groupe a installé à ce jour environ 1,6 GWc de capacité solaire distribuée dans le monde entier.



Opérant sur ce secteur dans 17 marchés à travers le monde, le groupe dispose d'une solide expérience et d'équipes dédiées qui ont déjà déployé 127 000 installations chez des particuliers (en Europe) et dans des petites et grandes entreprises, à travers l'Europe, l'Asie Pacifique, l'Amérique du Nord et le Brésil.







