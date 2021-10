easyJet : Une dynamique favorable, mais pas de prévisions

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne à bas coûts easyJet a dévoilé mardi des résultats préliminaires en ligne avec les attentes au titre de l'exercice clos fin septembre, mais s'est refusée à communiquer des objectifs financiers pour son nouvel exercice.



Pour les 12 mois clos fin septembre, le transporteur britannique a dit s'attendre à essuyer une perte avant impôts comprise entre 1,135 et 1,175 milliard de livres, contre un consensus aujourd'hui établi à -1,175 milliard.



Au cours de son trimestre d'été, le quatrième de son exercice fiscal, le groupe dit avoir exploité 58% de ses capacités datant de l'exercice 2018/2019, soit avant la crise du Covid-19.



Dans son communiqué, easyJet dit s'attendre à maintenir une dynamique d'activité favorable sur le nouvel exercice 2021/2022, avec des réservations pour le premier semestre qui ont d'ores et déjà doublé d'une année sur l'autre.



Pour le premier trimestre de l'exercice, la compagnie 'low cost' prévoit ainsi d'exploiter jusqu'à 70% de ses capacités de l'exercice 2019, mais évoque aussi une visibilité 'limitée' du fait de la propension des passagers à réserver leurs vols à la dernière minute.



Au de cette incertitude 'continue', easyJet estime qu'il n'est pas pertinent d'établir des prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice 2021/2022.



En Bourse de Londres, le titre perdait 2,3% mardi matin suite à ces déclarations.



