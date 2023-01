easyJet : Titre en hausse, l'avis d'un broker sur la valeur

(CercleFinance.com) - easyJet gagne près de 4% à Londres alors que Liberum a annoncé aujourd'hui avoir rehaussé son objectif de cours sur le titre, le portant de 430 à 500 pence, tout en renouvelant sa recommandation d'achat.



Dans une étude consacrée aux compagnies aériennes, le bureau d'études souligne que le secteur n'en est qu'aux balbutiements de son redressement post-Covid, avec des capacités en croissance, des prix du carburant qui se stabilisent et des perspectives prometteuses en termes de réservations.



D'après l'analyste, c'est easyJet qui affiche le profil risque/rendement le plus séduisant à l'heure actuelle, du fait de son potentiel sous-évalué en matière de redéploiement de la flotte, de contrats saisonniers pour les pilotes et de son offre dans les destinations de vacances.



