easyJet : Tendances de réservations 'encourageantes'

(CercleFinance.com) - easyJet indique que 'jusqu'à présent, les tendances des réservations sur les vols qui ont repris sont encourageantes et les indications de la demande pour l'été 2020 s'améliorent, bien que partant d'une base faible'.



Pour le quatrième trimestre 2020, la compagnie aérienne prévoit actuellement d'assurer environ 30% de la capacité prévue au quatrième trimestre 2019, capacité qui 'continuera d'être évaluée en fonction de l'évolution de la réglementation et de la demande des clients'.



A plus long terme, elle prévoit que la taille de sa flotte à la fin de l'année 2021 se situera dans la partie inférieure de sa fourchette, à environ 302 appareils, soit 51 de moins que la taille annoncée au marché avant la crise du Covid-19.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

