easyJet : Révision des capacités pour le 4ème trimestre

(CercleFinance.com) - easyJet prévoit désormais de voler légèrement moins que les 40% de la capacité prévue pour le quatrième trimestre 2020 tel qu'annoncé lors des résultats du troisième trimestre.



easyJet estime que la confiance des clients pour planifier leur voyage a été affectée négativement.



' Cela fait suite aux restrictions gouvernementales en constante évolution à travers l'Europe et des mesures de quarantaine au Royaume-Uni, y compris les annonces d'hier qui ont retiré sept îles grecques de la liste d'exemption ' indique le groupe.



' Il ne serait pas approprié de maintenir des prévisions financières pour les exercices fiscaux de 2020 et 2021 pour le moment ' rajoute easyjet.



Johan Lundgren, Directeur General d'easyJet ' Nous continuerons d'adopter une approche prudente et conservatrice en matière de capacité, comme nous l'avons fait au cours de cette période '.



