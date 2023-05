easyJet : Réduction des pertes au 1er semestre

(CercleFinance.com) - easyjet gagne 1% à Londres, après la publication par le transporteur aérien d'une perte avant impôts de 415 millions de livres sterling pour son premier semestre comptable, en baisse par rapport à celle de 557 millions un an auparavant, mais conforme aux attentes.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 80% pour atteindre 2,69 milliards de livres, 'avec des tarifs vigoureux, l'augmentation des capacités, l'amélioration des coefficients d'occupation et la hausse continue des revenus des produits auxiliaires'.



easyJet souligne aussi que son activité holidays s'attend à réaliser des bénéfices annuels de plus de 80 millions de livres, et qu'à partir de l'été, elle commencera à vendre des vacances en Suisse, premier d'une série de nouveaux marchés européens prévus.



'Nos progrès devraient se traduire par une accélération de la réalisation de nos objectifs à moyen terme tout en continuant à saisir les opportunités à venir', affirme le CEO du groupe britannique, Johan Lundgren.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.