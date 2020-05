Easyjet : Réduction des effectifs jusqu'à 30%

(CercleFinance.com) - Afin de procéder à la restructuration de l'entreprise, easyJet lancera prochainement un processus de consultation des employés sur des propositions de réduction des effectifs jusqu'à 30%.



' Cela reflétant la réduction de notre flotte, l'optimisation de notre réseau et de nos bases, l'amélioration de la productivité ainsi que la promotion de méthodes de travail plus efficaces. Nous lancerons le processus de consultation dans les prochains jours ' indique le groupe.



Le groupe poursuit également la réduction des dépenses d'investissement non essentielles. Ses prévisions d'investissements bruts s'élèvent à environ 900 millions de livres sterling en 2020 (dont 350 millions de livres sterling restants au second semestre), 600 millions de livres sterling en 2021 et 1 000 millions de livres sterling en 2022 (en fonction de contrôles et vérifications).



Johan Lundgren, CEO d'easyJet, a déclaré ' Dans ce contexte, nous comptons réduire la taille de notre flotte et optimiser notre réseau ainsi que le fonctionnement de nos bases. En conséquence, nous prévoyons de réduire jusqu'à 30% des effectifs à travers l'entreprise. Nous continuerons à supprimer les coûts et les dépenses non-essentielles à tous les niveaux '.



