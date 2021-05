easyjet : Réalise une perte de 701 M£ au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le nombre de passagers pour le semestre se terminant le 31 mars 2021 a diminué de 89,4% à 4,1 millions (contre au 1er semestre 2020 : 38,6 millions).



La capacité a diminué de 85,0 %, à 6,4 millions de sièges, soit 14 % des niveaux de capacité du premier semestre 2019 (1er semestre 2020 : 42,7 millions).



Les recettes totales ont diminué de 90 % pour atteindre 240 millions de livres sterling (contre 2 382 millions de livres sterling au 1er semestre 2020).



La perte globale avant impôts ressort à 701 millions de livres sterling (perte de 193 millions de livres sterling au 1er semestre 2020) contre une prévision de - 630 M£ à - 730 M£.



' Le groupe dispose d'un niveau de liquidité confortable de 2,9 milliards de livres sterling (comprenant la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que la partie non tirée de la ligne de crédit) ' souligne Oddo.



