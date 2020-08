easyJet : Prévisions revues en hausse pour le trimestre d'été

(CercleFinance.com) - easyJet a revu à la hausse ses perspectives d'activité pour le trimestre estival, anticipant un taux d'utilisation des capacités plus élevé que prévu, ce qui lui valait une progression de près de 8% mardi matin à la Bourse de Londres.



La compagnie aérienne à bas coûts s'est montrée optimiste concernant ses réservations de la fin de l'été, qui se révèlent selon elles plus fermes que prévu, notamment grâce au succès de destinations telles que Faro, Nice, Amsterdam ou Paris.



En conséquence, le transporteur britannique a décidé de relever le taux d'utilisation de ses capacités à environ 40% pour son quatrième trimestre fiscal qui se clôturera fin septembre, à comparer avec les 30% initialement escomptés.



Résultat, le groupe s'attend à limiter ses pertes sur le trimestre en cours, après avoir essuyé sur le troisième trimestre clos fin juin une perte de 324,5 millions de livres, contre un bénéfice de 174,2 million un an plus tôt.



Le titre, qui a perdu environ 65% cette année, grimpait de 7,7% mardi en début de séance.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.