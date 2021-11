easyJet : Perte moins forte que prévu, le titre monte

(CercleFinance.com) - easyJet a publié mardi une perte moins élevée qu'attendu au titre de son exercice clos le 30 septembre, une annonce qui lui permettrait de surperformer la tendance ce matin à la Bourse de Londres.



La deuxième compagnie 'low-cost' d'Europe derrière Ryanair a accusé sur l'exercice écoulé une perte avant impôts de 1.136 millions de livres, un chiffre meilleur que le consensus qui prévoyait un déficit autour de 1.175 millions.



Le groupe basé à l'aéroport de Gatwick, près de Londres, indique avoir transporté 20,4 millions de passagers (-57,5%) sur l'exercice, avec un coefficient d'occupation qui s'est tassé à 72,5%, contre 87,2% un an plus tôt.



Dans son communiqué, le transporteur estime qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact que le nouveau variant 'Omicron' pourrait avoir sur le secteur européen du tourisme, ajoutant qu'il s'est de toute façon préparé à des phases d'incertitude telles que la situation actuelle.



easyJet assure qu'il bénéficie de 'bons' niveaux de réservations en vue de son deuxième semestre fiscal, qui constitue sa saison la plus active, prévoyant toujours un retour aux capacités d'avant la pandémie au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2021/2022, qui a débuté le mois dernier.



Après avoir pris le chemin de la hausse dans les premiers échanges, le titre easyJet perdait 0,7% au bout d'une heure de cotations, alors que l'indice FTSE 100 cédait de son côté plus de 1,3%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.