easyJet : Ouverture de l'aéroport de Berlin-Brandebourg

(CercleFinance.com) - easyJet fait part de l'ouverture, samedi dernier, de l'aéroport de Berlin-Brandebourg 'Willy Brandt', avec l'atterrissage de son vol spécial EJU 3110, puis du démarrage, dimanche, de l'activité commerciale de l'aéroport, avec un vol à destination de Gatwick.



Le transporteur aérien britannique à bas coûts annonce aussi une coopération avec la Deutsche Bahn, premier partenaire ferroviaire du service de correspondance de la compagnie dans le cadre du programme 'Worldwide by easyJet'.



Ce programme permet aux clients de relier les vols easyJet à d'autres vols sur son propre réseau ainsi qu'à des vols opérés par des compagnies partenaires. Le réseau Worldwide by easyJet compte pour l'heure plus de 5.000 points de départ.



