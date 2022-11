easyJet : Ne rassure pas malgré un profit 'record' cet été

(CercleFinance.com) - easyJet a fait état mardi d'un résultat opérationnel 'record' au titre de son trimestre estival, sans toutefois parvenir à totalement rassurer les investisseurs.



La compagnie aérienne britannique à bas coûts a annoncé ce matin avoir dégagé un excédent brut d'exploitation hors loyers (Ebitdar) de 674 millions de livres sur son quatrième trimestre fiscal, clos fin septembre, un niveau jamais enregistré dans l'histoire du groupe.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le transporteur accuse une perte imposable de 178 millions de livres, en ligne avec le consensus de 175 millions de livres et les prévisions qu'il avait précédemment communiquées, à savoir une fourchette comprise entre -170 et -190 millions de livres.



S'il dit attendre une demande revenue à la normale pour la saison d'hiver, easyJet évoque en revanche une visibilité plus limitée pour la seconde moitié de son nouvel exercice.



La compagnie 'low cost' rappelle toutefois qu'elle a tendance à générer de bonnes performances durant les périodes économiques difficiles et s'attend à ce que les consommateurs privilégient ses offres dans l'environnement inflationnistes actuel.



'C'est vrai que la demande résiste plutôt bien, du moins pour le moment', réagit un analyste basé à Londres.



L'action easyJet a toutefois ouvert en net recul à la Bourse de Londres et abandonnait 4,8% en début de matinée et accusait l'une des plus fortes baisses d'un indice FTSE 250 globalement stable.



