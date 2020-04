easyJet : Moins de pertes malgré la crise actuelle

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse de près de 5% à la Bourse de Londres après l'annonce de ses chiffres semestriels. easyJet s'attend à une baisse de sa perte sur le premier semestre, grâce au contrôle des coûts, et a ajouté qu'il dispose de liquidités 'suffisantes' pour supporter l'arrêt de sa flotte.



Le deuxième plus grand transporteur à bas prix d'Europe derrière Ryanair s'attend à une perte avant impôts comprise entre 185 millions et 205 millions de livres pour le semestre se terminant le 31 mars, ce qui représente une amélioration par rapport à la perte de 275 millions de livres enregistrée pour la même période il y a un an.



Son chiffre d'affaires total pour le premier semestre a augmenté de 1,6% à 2,4 milliards de livres, a indiqué la compagnie aérienne, la capacité en sièges diminuant de 7,6% à 42,7 millions.



easyJet a déclaré que le coût global au premier semestre devrait diminuer de 1,6% en raison de la réduction des frais de carburant et d'aéroport. Cependant, les chiffres excluent l'impact de la pandémie de Covid-19, dont les effets ont commencé à se faire sentir dans la seconde moitié de mars.



En mars, la compagnie aérienne à bas prix a transporté 49% de passagers en moins, renforçant les craintes d'un effondrement de l'industrie du transport aérien en raison de la pandémie actuelle.



Dans un communiqué, easyJet a annoncé prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les coûts, limiter la consommation de trésorerie, améliorer la liquidité et protéger ses activités, ce qui semble rassurer les investisseurs.



