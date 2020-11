Easyjet : Moins de passagers et plus de pertes cette année

(CercleFinance.com) - La compagnie easyJet a publié aujourd'hui les résultats financiers de l'année s'étant achevée le 30 septembre.

Fortement impactée par la pandémie, la compagnie a transporté 48,1 millions de passager, soit deux fois moins que l'année précédente (96,1 millions).



Le chiffre d'affaires de la compagnie a diminué dans les mêmes proportions, passant de 6,38 à 3 milliards de livres sterling.



EasyJey enregistre une perte avant impôt de 1,27 milliard de livres, contre 430 millions de livre de bénéfice un an plus tôt.

Le BPA s'établit donc à -178,1 pence contre +88,7 un an plus tôt.



Malgré l'annonce d'un probable vaccin contre le Covid, la compagnie de prévoit pas de voler à plus de 20% de sa capacité au cours du 1er trimestre 2021.



