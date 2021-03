easyJet : Le titre gagne 3%, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% à la Bourse de Londres. Credit Suisse relève de 16% son objectif de cours à 1 200 p (au lieu de 1 032 p) et confirme son conseil à l'achat sur la valeur.



' Il s'agit du secteur le plus susceptible d'améliorer la perception des investisseurs: easyjet reste à la traîne du secteur en tenant compte à la fois de sa capitalisation boursière et de sa valeur ' indique Credit Suisse.



' Nous augmentons le Profit Before Tax (PBT) 2023E-2024E de 5 à 6 %. Notre analyse de la valeur d'easyjet par rapport au reste du secteur, et une nouvelle analyse du positionnement concurrentiel nous permet d'atteindre notre objectif de 16 % à 1 200 pence et de confirmer notre conseil '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.