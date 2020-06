easyJet : Le titre en forte baisse après une levée de fonds

(CercleFinance.com) - Le titre easyJet chute de près de 7% mercredi à la Bourse de Londres, alors que la compagnie aérienne 'low cost' a levé le voile sur les modalités d'un placement devant lui permettre de lever 419 millions de livres (environ 465 millions d'euros).



easyJet a officialisé ce matin cette augmentation de capital affichant un prix unitaire de souscription fixé à 703 pence par action nouvelle, ce qui fait ressortir une décote de 5% par rapport au cours de clôture de la veille.



L'opération, qui représente 59,5 millions d'actions soit près de 15% du capital du groupe, implique cependant un impact dilutif important.



L'annonce de ce placement intervient au lendemain de la publication de ses résultats semestriels au titre de la période clôturée le 31 mars dernier.



Dans un communiqué paru hier, easyJet indique que le nombre de passagers transportés s'est replié de 7,4% au cours de son premier semestre fiscal, un recul qu'il attribue aux premiers effets de l'épidémie de coronavirus.



Si son chiffre d'affaires semestriel s'est accru de 1,6% à 2,4 milliards de livres, sa perte nette s'est, elle, creusée pour atteindre 353 millions de livres contre 272 millions de livres un an plus tôt.



Le transporteur tente néanmoins de rassurer en indiquant disposer d'une trésorerie de l'ordre de 2,4 milliards de livres et en faisant état de réservations 'encourageantes' pour la saison d'été.



Des déclarations qui n'empêchaient pas le titre de chuter de 6,8% jeudi matin à la Bourse de Londres, après avoir un temps perdu près de 10%.



