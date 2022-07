easyJet : Le niveau d'activité rassure, les coûts moins

(CercleFinance.com) - easyJet a fait état mardi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, mais aussi de coûts plus élevés que prévu du fait de la 'disruption' liée à la reprise brutale du trafic aérien.



La deuxième compagnie aérienne européenne à bas prix a annoncé que son chiffre d'affaires avait atteint plus de 1,75 milliard de livres lors de son troisième trimestre clos fin juin, à comparer avec seulement 213 millions de livres sur la même période de l'exercice précédent.



Le transporteur britannique dit anticiper une perte imposable de 114 millions de livres sur le trimestre, notamment du fait de dépenses supplémentaires de 133 millions de livres entraînées par les 'disruptions' que connaît actuellement le secteur, souvent à l'origine de retards dans les vols.



Durant le trimestre, le groupe a transporté 22 millions de passagers, soit sept fois plus qu'il y a un an, avec des capacités qui représentent désormais 87% de celles qu'il exploitait en 2019, avant la crise sanitaire.



Parallèlement, easyJet a fait état d'une évolution positive de ses tarifs, avec un rendement par billet (prix moyen payé par chaque passager) supérieur de 19% à ses niveaux de 2019.



Suite à ces annonces, le titre prenait 0,9% mardi matin à la Bourse de Londres, ce qui ne l'empêche pas d'afficher encore des pertes de plus de 30% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.