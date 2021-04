easyJet : Lâche plus de 2%, un broker dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - easyJet perd plus de 2% à Paris alors que plus tôt dans la journée, Liberum a dégradé sa recommandation sur le titre, passant de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours inchangé à 1000 pence.



Le broker estimait que 'la valorisation actuelle reflète convenablement les risques à court terme et les opportunités à long terme'.



'La confirmation par le gouvernement britannique d'un système de feux de signalisation pour les voyages internationaux a donné une certaine transparence sur le cadre à utiliser', poursuit le bureau d'analyses dans le résumé de sa note.



'Cependant, il ne donne aucune visibilité sur les pays qui pourraient appartenir à chaque catégorie', prévient-il toutefois, voyant 'des risques croissants qu'il restera des restrictions importantes sur les voyages aériens européens cet été'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.