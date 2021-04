easyJet : Gagne 3% après ses résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Le titre easyJet gagne 3% ce matin, alors que la compagnie a publié aujourd'hui des résultats financiers 'légèrement supérieurs aux attentes', au titre du premier semestre de son exercice 2021, clos le 31 mars.



A l'issue de ces six mois, la compagnie table sur un bénéfice avant impôt compris entre -690 et -730 millions de livres, soit un peu mieux qu'espéré.



Le nombre de passagers transportés par la compagnie lors de cette période a pourtant diminué de 89%, à 4,1 millions de voyageurs. Par conséquent, le chiffre d'affaires d'easyJet a chuté de 90%, à 235 millions de livres sterling.



Toutefois, 'nous continuons d'avoir accès à d'importants niveaux de liquidité, parallèlement à notre programme majeur de réduction des coûts', précise Johan Lundgren, directeur général d'easyJet. 'Tout cela nous positionne bien pour mener la reprise.'



Au 31 mars, les liquidités de easyJet s'élevaient en effet à près de 2,9 milliards de livres sterling, la compagnie ayant levé 5,5 milliards de livres depuis le début de la pandémie.



Encouragé par le déploiement rapide de la vaccination au Royaume-Uni, la easyJet compte aussi sur le déploiement de la vaccination en Europe pour reprendre ses activités, dès cet été.



