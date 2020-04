easyJet : Entouré avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - easyJet grimpe de plus de 6% à Londres, sur fond d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'achat' sur le titre de la compagnie aérienne britannique à bas prix, avec un objectif de cours ajusté de 820 à 770 pence.



Notant la présentation par easyJet d'un 'premier semestre finalement épargné', le bureau d'études pointe aussi 'un niveau de liquidité confortable qui permet de tenir pendant neuf mois' et un 'business model avantagé par la crise du COVID'.



