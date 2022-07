easyJet : Départ du chief operating officer

(CercleFinance.com) - easyJet annonce qu'à compter du 1er juillet, Peter Bellew a démissionné de son poste de chief operating officer (COO) pour poursuivre d'autres opportunités et s'est engagé entre-temps à assurer une transition en douceur.



David Morgan a été nommé à la tête de la fonction opérationnelle en tant que COO par intérim, relevant directement de Johan Lundgren. Il travaille chez easyJet depuis 2016, dont près d'un an en tant que COO par intérim en 2019.



La compagnie aérienne britannique à bas coût ajoute qu'elle 'continue de surveiller ses activités de très près, après avoir pris des mesures préventives pour renforcer la résilience pour l'été en raison de l'environnement opérationnel actuel'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.