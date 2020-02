easyJet : Demande pénalisée par le coronavirus

(CercleFinance.com) - easyJet lâche 4,8% à Londres, après l'annonce par la compagnie aérienne qu'elle observe un ralentissement significatif de la demande et des taux de remplissage vers et depuis ses bases en Italie du Nord, région particulièrement affectée par le coronavirus.



'Nous observons aussi des demandes plus faibles sur d'autres marchés en Europe', ajoute le Britannique, qui va donc 'annuler certains vols, en particulier avec l'Italie, tout en continuant d'évaluer la situation et en adaptant son programme de vols à la demande'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer