easyJet : Dans le rouge avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - easyJet recule de plus de 1% à Londres, sur fond de dégradation de conseil chez Berenberg de 'achat' à 'conserver', le broker voyant un potentiel de progression du titre 'maintenant plus limité' par rapport à son objectif de cours, rehaussé de 730 à 820 pence.



'Nous préférons les titres recommandés à 'achat' Wizz Air et International Consolidated Airlines Group', indique Berenberg, tout en reconnaissant pour la compagnie britannique à bas prix 'un risque équilibré alors que les inquiétudes diminuent'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.