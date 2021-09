easyJet : Cède 2%, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - easyJet cède 2% à Londres, pénalisé par une analyse de Bank of America qui a abaissé son objectif de cours sur le titre à 820 pence, après une mise à jour de ses estimations pour refléter l'augmentation de capital et les nouvelles prévisions de la compagnie aérienne britannique.



Le broker confirme toutefois sa note d'achat sur le titre, jugeant easyJet 'bien placé pour concurrencer les transporteurs traditionnels dans les aéroports principaux', et estimant que 'l'accent mis sur les bases à rendements plus élevés et les revenus auxiliaires est positif pour les revenus unitaires'.



