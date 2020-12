DuPont : Séparation de N&B approuvée en conseil

(CercleFinance.com) - DuPont annonce que son conseil d'administration a approuvé la séparation de son activité nutrition et biosciences (N&B) via une offre d'échange, par laquelle ses actionnaires pourront recevoir des actions N&B en échange de l'apport d'actions DuPont.



Le chimiste annoncera les termes de l'offre au moment de son lancement. Si elle n'est pas intégralement souscrite, les actions N&B restantes seront distribuées via une scission au pro rata aux actionnaires de DuPont.



La séparation serait suivie de la combinaison simultanée de N&B avec International Flavors & Fragrances (IFF) dans une transaction par laquelle les actions N&B seront converties en actions IFF, opération que DuPont anticipe d'ici le 1er février prochain.



