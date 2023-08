DuPont : Objectifs atteints malgré l'électronique

(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie DuPont a annoncé mercredi avoir enregistré des résultats de deuxième trimestre au-dessus de ses prévisions, en dépit de la faible demande du secteur électronique affecté par la prudence du consommateur.



Le chiffre d'affaires a reculé de 7% à 3,1 milliards de dollars, dont un repli de 4% en données organiques.



Son Ebitda opérationnel s'est replié de 11% à 738 millions de dollars, ce qui a ramené sa marge d'exploitation à 23,9% contre 25% un an plus tôt.



Malgré le repli de ses performances en rythme annuel, le groupe de Wilmington (Delaware) dit avoir atteint son objectif d'une amélioration séquentielle de son chiffre d'affaires et de sa marge.



DuPont - qui a désormais bouclé l'acquisition de Spectrum Plastics - a de nouveau ajusté ses objectifs annuels pour les fixer à 3,40 à 3,50 dollars pour le BPA ajusté, 2.975-3.025 millions de dollars pour l'Ebitda et 12,45- 12,55 milliards pour les revenus.



Il visait jusqu'ici un BPA de 3,55-3,70 dollars, un Ebitda de trois à 3,1 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 12,3-12,5 milliards de dollars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.