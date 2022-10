DuPont : L'UE autorise l'acquisition d'activités par Celanese

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé le projet d'acquisition de l'activité Mobility and Materials de DuPont par Celanese.



À l'issue de l'opération, l'entité combinée deviendrait le plus grand producteur de copolyester thermoplastique ('TPC') dans l'Espace économique européen et dans le monde, avec seulement quelques fournisseurs alternatifs restants.



Pour répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence, Celanese a proposé de céder son activité TPC mondiale, y compris son site de production à Ferrare (Italie), ainsi que les marques Pibiflex et Riteflex TPC.



Les engagements consistent en la diversité d'une entreprise autonome, ce qui supprime totalement le chevauchement entre les activités des parties.



'Les engagements offerts par Celanese, cédant une activité autonome, éliminent complètement nos problèmes de concurrence car ils garantissent qu'un acteur restera sur le marché', a réagi Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive en charge de la politique de concurrence.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.