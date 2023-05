DuPont : Hausse de 2% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - DuPont de Nemours publie un BPA ajusté en hausse de 2% à 0,84 dollar pour les trois premiers mois de 2023, avec une marge d'EBITDA d'exploitation en retrait de 1,3 point à 23,7% pour des revenus en baisse de 8% à 3,02 milliards (-3% en organique).



'Nous avons dégagé un bénéfice conforme à nos attentes, ce qui reflète la poursuite d'une solide exécution malgré un environnement de volume plus faible sur les marchés finaux liés à l'électronique et à la construction', commente le CEO Ed Breen.



'En raison du retard dans la reprise électronique', le groupe de chimie ajuste le haut de ses fourchettes de prévisions 2023, pour les fixer à 3,55-3,70 dollars pour le BPA ajusté, trois-3,1 milliards de dollars pour l'EBITDA d'exploitation et 12,3-12,5 milliards pour les revenus.



