DuPont : Fourchettes cibles relevées pour 2021

(CercleFinance.com) - DuPont anticipe désormais pour l'année 2021 un BPA ajusté entre 3,60 et 3,75 dollars ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 15,7 et 15,9 milliards, à comparer à des fourchettes cibles précédentes de 3,30-3,45 dollars et 15,4-15,6 milliards.



Le groupe de chimie affiche un BPA ajusté de 91 cents au titre du premier trimestre 2021, dépassant sensiblement le consensus de marché, et un EBITDA opérationnel en progression de 15% à 1,05 milliard de dollars.



Ses revenus ont augmenté de 8% à quatre milliards de dollars (+7% en organique), soutenus par ses trois grands segments, avec en particulier une croissance à deux chiffres dans son segment électronique-industriel.



