DuPont : Consensus battu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - DuPont affiche un BPA ajusté en baisse de 9% à 84 cents au titre du premier trimestre 2020, dépassant néanmoins de neuf cents le consensus de marché, et un EBITDA opérationnel en recul de 8% à 1,3 milliard de dollars.



Les revenus du chimiste ont diminué de 4% à 5,2 milliards de dollars avec une baisse de 2% en organique, des croissances en électronique-imagerie et en nutrition-biosciences ayant été plus que contrebalancées par des déclins des autres segments.



Pour rappel, DuPont a suspendu il y a y deux semaines ses objectifs de BPA ajusté et de revenus pour 2020, compte tenu de l'affaiblissement mondial de marchés finaux, ainsi que des incertitudes sur la durée et l'intensité de la pandémie de Covid-19.



