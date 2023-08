DuPont : Cession de 80% de l'activité Delrin

(CercleFinance.com) - DuPont annonce la conclusion d'un accord définitif visant la vente d'une participation de 80,1% dans son activité d'homopolymère acétal (H-POM) Delrin à TJC, dans le cadre d'une transaction valorisant l'activité à 1,8 milliard de dollars.



TJC a reçu un financement entièrement engagé pour réaliser cette transaction, qui devrait être finalisée vers la fin de l'année 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'approbation des autorités réglementaires.



À la clôture, DuPont recevra un produit en cash avant impôts d'environ 1,25 milliard de dollars, sous réserve des ajustements habituels, ainsi qu'un effet à recevoir de 350 millions, et conservera une participation minoritaire de 19,9% dans l'activité Delrin.



'Cette annonce complète en grande partie notre sortie prévue de l'ancien segment M&M, renforçant ainsi notre position en tant que société pluri-industrielle de premier plan', commente Ed Breen, le président exécutif et CEO du groupe de chimie.



