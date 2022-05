Dupont : Augmentation de 19% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - DuPont de Nemours publie au titre des trois premiers mois de 2022, un BPA ajusté en augmentation de 19% à 0,82 dollar et une marge d'EBITDA opérationnel en baisse de 1,6 point à 25%, pour des revenus en croissance de 9% à près de 3,3 milliards.



'Les mesures de tarification ont entièrement compensé l'inflation des coûts des matières premières, de la logistique et de l'énergie au cours du trimestre', explique le groupe de chimie basé à Wilmington (Delaware).



Sur la base de ses attentes actuelles, Dupont maintient ses fourchettes de prévisions annuelles pour le BPA ajusté et l'EBITDA opérationnel, mais relève celle des revenus à entre 13,3 et 13,7 milliards de dollars.



