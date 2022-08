DuPont : Augmentation de 11% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - DuPont de Nemours dévoile un BPA ajusté en augmentation de 11% à 0,88 dollar au titre du trimestre écoulé, avec une marge d'EBITDA presque stable (-0,1 point) à 25% pour des revenus en croissance de 7% à 3,32 milliards (+9% en organique).



Le groupe de chimie basé à Wilmington (Delaware) explique que 'ses mesures de tarification continuent de compenser entièrement la hausse des coûts inflationnistes des matières premières, de la logistique et de l'énergie'.



Dupont resserre ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de 2022, à entre 3,27 et 3,43 dollars, contre 3,20 à 3,50 dollars précédemment, pour une fourchette-cible de revenus actualisée à entre 13 et 13,4 milliards pour des raisons de changes et de périmètre.



