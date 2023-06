DuPont : Accord pour régler un litige sur les PFAS

(CercleFinance.com) - Chemours, DuPont et Corteva annoncent un accord de principe conclu pour résoudre les réclamations concernant la présence de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) dans certains réseaux publics d'approvisionnement en eau aux États-Unis.



Les trois groupes de chimie établiront collectivement un fonds de règlement et y contribueront pour un total de 1,185 milliard de dollars, dont environ 592 millions pour Chemours, 400 millions pour DuPont et 193 millions pour Corteva.



Une fois finalisé un accord définitif avec les plaignants, accord attendu au cours du deuxième trimestre 2023, le règlement sera soumis à l'approbation du tribunal de district des États-Unis pour le district de Caroline du Sud.



