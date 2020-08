Dufy : Le titre décroche après des semestriels décevants

(CercleFinance.com) - Dufry chute de plus de 5% lundi à la Bourse de Zurich après la publication par le groupe suisse de résultats décevants au premier semestre, marqués notamment par une baisse de 60% de son chiffre d'affaires.



Le spécialiste de la vente au détail dans les zones dédiées au voyage a annoncé ce matin un chiffre d'affaires de 1,6 milliards de francs suisses sur la première moitié de l'exercice, à comparer avec les 4,2 milliards engrangés sur la même période il y a un an.



Le groupe, très exposé au secteur aérien, a fait part d'une perte opérationnelle ajustée (EBIT) de 464 millions de francs suisses sur le semestre, contre un bénéfice d'exploitation de 277 millions un an plus tôt.



'Les perspectives demeurent particulièrement défavorables, mais nous espérons un redressement (qui s'annonce lent) à compter du troisième trimestre', commentent les analystes d'Oddo BBH.



Dans son communiqué, Dufry assure avoir observé les premiers signes d'une reprise de l'activité depuis la mi-juin et précise que plus de 1000 de ses points de vente ont désormais rouvert.



Vers 10h30, l'action perdait malgré tout 5,5%, alors que le marché boursier suisse gagnait dans le même temps 0,7%. Le titre affiche désormais un repli de plus de 74% sur les six mois écoulés.



